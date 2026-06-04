VTV en la provincia de Buenos Aires: advierten multas a quienes hagan la revisión fuera de las plantas oficiales

La Provincia ratificó que mantendrá el sistema vigente de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y rechazó la nueva modalidad impulsada por el Gobierno nacional, que habilita a talleres mecánicos particulares a realizar controles técnicos. Las autoridades bonaerenses confirmaron que quienes realicen el trámite fuera de las plantas oficiales podrán ser sancionados.

La Provincia ratificó que mantendrá el sistema vigente de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y rechazó la nueva modalidad impulsada por el Gobierno nacional, que habilita a talleres mecánicos particulares a realizar controles técnicos. Las autoridades bonaerenses confirmaron que quienes realicen el trámite fuera de las plantas oficiales podrán ser sancionados.

La VTV en la provincia de Buenos Aires seguirá realizándose exclusivamente en las plantas habilitadas por el gobierno bonaerense, pese a la reglamentación nacional que desde este miércoles permite a talleres mecánicos, concesionarias e importadores inscribirse para efectuar revisiones técnicas vehiculares. La decisión provincial implica que los conductores deberán continuar cumpliendo con la normativa local para evitar infracciones.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que la nueva medida busca ampliar la oferta de centros de inspección, otorgar mayor libertad de elección a los usuarios y agilizar los trámites. Sin embargo, la implementación depende de la adhesión de cada jurisdicción. En ese contexto, la provincia de Buenos Aires adelantó que no adoptará el nuevo esquema y mantendrá el sistema actual regulado por ley provincial.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la VTV oficial y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar los controles. “La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales”, afirmó. Además, remarcó que la reducción de controles y la falta de inversión en infraestructura vial pueden afectar la seguridad de millones de conductores.

Desde la cartera provincial también aclararon que un vehículo que realice la revisión técnica en un taller habilitado únicamente bajo la normativa nacional no contará con una VTV válida dentro de Buenos Aires. Por ello, durante un control de tránsito, el conductor podría recibir una multa e incluso sufrir la retención del vehículo por incumplir la legislación provincial vigente.

Cómo funcionará el nuevo registro nacional

La nueva normativa nacional creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que dependerá de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Los talleres interesados deberán acreditar capacidad técnica, equipamiento adecuado y contar con un director técnico responsable de las inspecciones.

La inscripción será digital, gratuita y se realizará mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Además, el sistema contempla una habilitación provisoria automática si la administración no responde dentro de los plazos establecidos, aunque posteriormente podrá realizar auditorías y controles sobre la documentación presentada.

El esquema también habilita la participación de concesionarias oficiales e importadores, con el objetivo de ampliar la red de centros de revisión para vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales. Sin embargo, mientras la provincia de Buenos Aires no adhiera a la normativa nacional, los conductores bonaerenses deberán continuar realizando la VTV únicamente en las plantas oficiales autorizadas por el gobierno provincial.