La Selección enfrenta a Honduras en un ensayo previo al Mundial

La Selección Argentina y Honduras se enfrentarán mañana, a las 21, en el primer ensayo agendado para el Mundial.

La Selección Argentina y Honduras se enfrentarán mañana, a las 21, en el primer ensayo agendado para el Mundial.

La Selección Argentina vuelve a entrenar este viernes, ya pensando en el amistoso del sábado ante Honduras, el primero de los dos ensayos agendados de cara al inicio del Mundial, que arranca la semana próxima.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) precisó que este primer amistoso se disputará el sábado, a las 21en Kyle Field de College Station. La semana próxima será el ensayo con Islandia en Alabama.

“Los jugadores que arrastran molestias y lesiones leves siguen evolucionando favorablemente según los parámetros médicos establecidos”, detalló la AFA.

Este viernes, Lionel Scaloni brindará a las 17.15 una conferencia de prensa en Kyle Field de College Station. Minutos después, conducirá un entrenamiento que podrá ser seguido por los medios acreditados para el partido en Ellis Field.

Luego de los ensayos, el seleccionado regresará a Kansas para preparar el estreno en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Después, el conjunto nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, nuevamente en esa ciudad.