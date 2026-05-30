Los amistosos de la Selección antes del Mundial

Faltan menos de dos semanas para que se largue el Mundial y Argentina tiene previstos dos amistosos antes de la competencia, ambos se jugarán en Estados Unidos.

El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 frente a Islandia, en Auburn, Alabama.

Luego de esos ensayos, el seleccionado regresará a Kansas para preparar el estreno en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Después, el conjunto nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, nuevamente en esa ciudad.

La Scaloneta, en el Grupo J, no solo llegará como campeona vigente, sino también con el desafío de ir en busca de la cuarta estrella y de intentar igualar lo logrado por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962), los únicos seleccionados que conquistaron dos Mundiales consecutivos.

La apertura del torneo será el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, donde México —uno de los anfitriones— enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A.