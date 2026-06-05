Muerte del Indio Solari: Diputados piden que el Congreso sea sede de su despedida pública

Tras la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, legisladores encabezados por Pablo Juliano solicitaron que el Palacio Legislativo albergue el velatorio y homenaje al músico, aunque la decisión final quedará en manos de su familia.

Tras la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, legisladores encabezados por Pablo Juliano solicitaron que el Palacio Legislativo albergue el velatorio y homenaje al músico, aunque la decisión final quedará en manos de su familia.

La muerte de Carlos Alberto Solari a los 77 años generó una fuerte conmoción en el mundo de la cultura y la política. En ese marco, un grupo de diputados nacionales encabezado por Pablo Juliano presentó un pedido formal para que el Congreso de la Nación sea la sede de la despedida pública del reconocido artista.

La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En una carta, Juliano argumentó que el homenaje en el Palacio Legislativo se justifica por “la extraordinaria relevancia cultural, artística y social” que tuvo el Indio Solari en la historia reciente del país.

“El legado del Indio forma parte del patrimonio simbólico y cultural de la Nación, habiendo dejado una huella indeleble en la música, la literatura y la identidad colectiva de millones de personas”, sostuvo el legislador radical al fundamentar la iniciativa que busca reconocer la trayectoria de una de las figuras más influyentes del rock argentino.

De todos modos, Juliano aclaró que cualquier definición dependerá de la voluntad de la familia del músico. Por el momento, desde las cuentas oficiales del artista informaron que la despedida será inicialmente en la intimidad familiar y que más adelante se comunicará el lugar y la modalidad de un eventual homenaje público para sus seguidores.