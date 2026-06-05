Senado aprobó 74 pliegos judiciales y ascendieron funcionarios vinculados a jueces que investigan al Gobierno

El Senado aprobó 74 pliegos judiciales para cubrir vacantes en distintos tribunales del país. Entre los nombramientos avalados figuran funcionarios y magistrados vinculados a jueces que intervienen en causas sensibles para el Gobierno de Javier Milei, además del hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El Senado aprobó 74 pliegos judiciales para cubrir vacantes en distintos tribunales del país. Entre los nombramientos avalados figuran funcionarios y magistrados vinculados a jueces que intervienen en causas sensibles para el Gobierno de Javier Milei, además del hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La atención política estuvo puesta en la candidatura de Verónica Michelli, cuya promoción fue objetada por el presidente Javier Milei debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Sin embargo, la Cámara alta logró avanzar con otros 73 pliegos judiciales que abarcan cargos de jueces, fiscales y funcionarios de relevancia dentro del Poder Judicial.

Entre las postulaciones aprobadas se encuentra la de María Julia Sosa, secretaria del juez federal Julián Ercolini, quien fue designada como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3. Su pliego obtuvo 42 votos afirmativos de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Convicción Federal y bloques provinciales, mientras que fue rechazado por 22 senadores peronistas. Ercolini tiene a su cargo investigaciones vinculadas a presuntos casos de espionaje ilegal y otras causas de alto impacto político.

También recibió acuerdo del Senado Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti. Su designación reunió 44 votos positivos, con el respaldo adicional de los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Otro de los nombres destacados fue el del fiscal Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez federal Ariel Lijo, quien fue propuesto como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín. Lijo interviene en investigaciones relacionadas con el patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni y denuncias vinculadas a la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

Asimismo, el Senado aprobó el pliego de Ana María Cristina Juan para desempeñarse como jueza de Primera Instancia en Hurlingham. La magistrada es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien conduce la investigación sobre el caso Libra, expediente que involucra al presidente Javier Milei por la promoción de una criptomoneda que posteriormente quedó bajo sospecha de fraude.

Dentro de la nómina también fueron avaladas postulaciones asociadas a familias con trayectoria en la Justicia. Entre ellas aparecen Juan Pablo Moldes, hijo del exfiscal general Germán Moldes; Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; y Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio.

Además, obtuvo acuerdo Pablo Wilk para ocupar un cargo como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata. Su nombre había sido mencionado en la causa conocida como “Gestapo antisindical”, que investigó presuntas maniobras de persecución contra dirigentes gremiales durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

La sesión también aprobó la designación del exfuncionario macrista Jorge Djivaris como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, pese a que su postulación había recibido impugnaciones. En la lista de pliegos aprobados figuran además Juan Pedro Guidici, como juez de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal, y el fiscal de Morón Mario Ferrario, quien fue promovido como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.