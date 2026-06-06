La UTA no descarta un paro de colectivos

"(Los trabajadores) Son sacrificados en el altar del superávit fiscal", advirtió la UTA, que renovó su reclamo salarial.

"(Los trabajadores) Son sacrificados en el altar del superávit fiscal", advirtió la UTA, que renovó su reclamo salarial.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) le advirtió al Gobierno que “la paz social peligra” y no descarta un paro de colectivos. Lo hizo a través de una carta en la que le pidió aumento de los sueldos para sus afiliados.

El escrito, dirigido al Ministerio de Economía, reclama recibir trato igualitario, solicitando “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”. La UTA le solicitó que “trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes” al servicio de colectivos, así como con los choferes que representa el gremio que lidera Roberto Fernández.

“Dejamos en claro que nuestro pedido salarial es a partir del mes de mayo del corriente año”, recordaron desde la UTA, y alertaron que “por desgracia, no hay respuestas, sólo dilaciones”.

La UTA advirtió que “la paz social peligra”, asegurando que “quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria”. “Son sacrificados en el altar del superávit fiscal. La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano; el tema es a qué costo”, plantea la UTA.

Vale recordar que la Secretaría de Transporte sancionó una nueva forma “para la distribución de compensaciones tarifarias”, a través de la resolución 31/2026. “Las empresas que mantengan niveles adecuados de operación y prestación puedan acceder a las compensaciones correspondientes”, señala.