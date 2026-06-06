Temperley quiere meterse en zona de Reducido

Temperley, que volvió a la victoria el fin de semana pasado, está cerca de meterse en la zona de Reducido y quiere lograr el objetivo este domingo, cuando enfrente a Chacarita por la Fecha 17 de la competencia de la Primera Nacional.

El encuentro con Chacarita se disputará el domingo, a partir de las 15:30, en el Estadio de Chacarita Juniors. Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en este duelo que contará con transmisión de LPF Play.

El Gasolero está en el puesto 10 de la tabla de la Zona B con 20 puntos (4, victorias, 8 empates y 3 derrotas), mientras que el rival está un poco más abajo, con 18.