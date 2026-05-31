Temperley volvió a la victoria después de ocho partidos

El equipo dirigido por Nicolás Domingo mostró una de sus mejores versiones de la temporada, especialmente durante el primer tiempo, y sumó tres puntos fundamentales ante su gente.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo mostró una de sus mejores versiones de la temporada, especialmente durante el primer tiempo, y sumó tres puntos fundamentales ante su gente.

Temperley derrotó 2-1 a San Martín de San Juan y logró volver al triunfo tras una racha de ocho partidos sin victorias. El equipo dirigido por Nicolás Domingo mostró una de sus mejores versiones de la temporada, especialmente durante el primer tiempo, y sumó tres puntos fundamentales ante su gente.

La gran figura de la tarde fue Gabriel Hauche. El experimentado delantero aprovechó una duda entre Aguilera y Díaz Robles para abrir el marcador con una definición precisa. Además del gol, el “Demonio” aportó claridad, jerarquía y conducción en los ataques del conjunto celeste.

El segundo tanto llegó a través de Pedro Souto, quien conectó un cabezazo colocado para establecer el 2-0. Temperley dominaba el encuentro y justificaba la diferencia en el marcador frente a un San Martín de San Juan que tenía dificultades para generar peligro.

En el cierre, la visita descontó y le puso algo de suspenso al resultado, aunque el Gasolero supo sostener la ventaja. Incluso pudo ampliar la diferencia con otro gol de Hauche que fue anulado por una supuesta infracción de Souto. Más allá de la polémica, Temperley celebró un triunfo muy esperado que le permitió cortar una larga sequía de ocho encuentros sin ganar.