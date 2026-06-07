Alan Visco rescindió su contrato con Brown por motivos personales

Brown de Adrogué confirmó este domingo la rescisión contractual de Alan Visco, quien comunicó su decisión de dejar la institución por motivos estrictamente personales. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial difundido por el club.

Según informó la entidad, una vez conocida la intención del futbolista se llevaron adelante distintas instancias de diálogo con el objetivo de encontrar alternativas que permitieran su permanencia dentro del proyecto deportivo. Sin embargo, el jugador mantuvo su postura y avanzó con la desvinculación.

Desde Brown señalaron que respetaron la decisión personal de Visco y procedieron a formalizar la rescisión del vínculo que unía a ambas partes. De esta manera, el delantero deja de formar parte del plantel en plena temporada.

Pese a esta baja, la dirigencia remarcó que continuará trabajando en la conformación de un plantel competitivo para afrontar los desafíos deportivos del año, con el objetivo de cumplir las metas trazadas y representar de la mejor manera a socios e hinchas.