Cypress Hill vuelve a la Argentina: entradas a la venta a partir de mañana

La legendaria banda se presenta el 8 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas.

La legendaria banda se presenta el 8 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas.

La legendaria banda Cypress Hill regresará a Argentina el próximo 8 de noviembre y se presentará en el estadio Malvinas Argentinas, en un show que repasará más de tres décadas de trayectoria y algunos de los himnos más emblemáticos de la cultura urbana.

Considerados una de las agrupaciones más influyentes y revolucionarias del género, los estadounidenses llegarán al país, con producción de Fenix Entertainment, en el marco de una nueva gir.

Las entradas para saldrán a la venta general mañana, a las 10, a través de Entrada Uno.

La visita tendrá además un condimento especial: llegará pocos meses después del lanzamiento de “Dios Bendiga”, el primer álbum completamente en español de la agrupación, cuya publicación está prevista para el 24 de julio.

Integrado por B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Eric Bobo, el grupo se consolidó como uno de los grandes pioneros del hip hop latino y una referencia para artistas de todo el mundo. Entre sus hitos más destacados figura el álbum “Black Sunday”, que alcanzó el número uno del ranking Billboard 200.

La relación de Cypress Hill con Argentina se fortaleció en los últimos años, especialmente a partir de su colaboración con Trueno en el remix de “Fuck El Police”, lanzado en 2023. La unión entre ambas figuras fue presentada como un puente entre distintas generaciones del hip hop.