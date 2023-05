Trueno se llevó el Gardel de Oro

La 25º edición de los premios Gardel que se desarrolló en el estadio Movistar Arena tuvo al rapero Trueno como el ganador de la estatuilla de Oro, en reconocimiento en la categoría Álbum del año por Bien o mal.

“Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento, nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir porque no me esperaba esto a mis 21 años”, dijo Trueno, quien se perfilaba como el favorito al ser el artista más nominado.

Además del Gardel de Oro, el joven cantante también se adjudicó los premios por Mejor álbum de música urbana, con Bien o mal; y por Mejor grabación del año, con Argentina, canción que cantó junto con Nathy Peluso.

El evento contó con la conducción de Iván de Pineda y acudieron artistas nacionales que obtuvieron un reconocimiento por su labor musical en 48 rubros distintos. Si bien se desarrolló por la noche, la primera lista de ganadores se dio a conocer a las 14 en una ceremonia previa en el teatro Vórterix.

La ceremonia contó con algunas presentaciones en vivo, que fueron llevadas a cabo por artistas nominados. Los que dieron la bienvenida fueron Los Fabulosos Cadillacs con Matador.

También estuvieron María Becerra, Trueno, Rei, León Gieco, Víctor Heredia, Amelita Baltar, Raúl Lavié, Peipper, DJ Tao, L-Gante, La Joaqui y Callejero Fino.

Entre los momentos más emotivos de la noche se destacó el reconocimiento por la trayectoria a Amelita Baltar y Raúl Lavié.

El artista más nominado había sido Trueno, con nueve, en siete categorías. El cantante urbano era seguido de Dante Spinetta, con siete, y Babasónicos, con seis.

Por otro lado, Tini los seguía desde atrás con cinco categorías, una más que María Becerra, Los Auténticos Decadentes, Bizarrap, Fito Páez, Ciro y Los Persas y Luciano Pereyra.

Todos los ganadores de los Premios Gardel 2023