El mensaje del intendente de Avellaneda tras la despedida del Indio

"Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto", expresó Jorge Ferraresi.

"Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto", expresó Jorge Ferraresi.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, emitió esta mañana un mensaje tras la histórica despedida del Indio Solari en el Parque Domínico. Destacó el “respeto”, tras una extensa jornada que finalizó sin ningún incidente.

“Con el paso de la última persona que se acercó, finalizamos la despedida del Indio. Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo. Hasta siempre, Indio”, expresó Ferraresi.

En igual sentido se había expresado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al destacar la falta de conflictos en una jornada que se extendió por unas 18 horas. Se informó que el cierre del predio fue a las 6, por pedido de la familia, que también agradeció la enorme muestra de amor.

Más temprano, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires agradeció a la multitud que se acercó a despedirlo, “garantizando una movilización en paz”. También agradeció especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo.

El operativo fue acorde a la situación. No había, al menos visiblemente identificada, Policía en el tramo de la avenida Mitre, por la cual caminaron un millón de almas. Sí había efectivos de la Policía Federal en las estaciones ferroviarias cercanas, Villa Domínico, Sarandí y Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

El predio, ubicado en Mitre al 5000, también tenía una fuerte custodia, pero no hubo provocaciones de ningún tipo y la última misa fue en paz. Un vallado en los últimos metros, y en el interior del Parque, para organizar la entrada de las personas.

Además, se instalaron postas sanitarias y puestos de hidratación en los últimos metros de la procesión para auxiliar en caso de necesidad. Por fuera de eso, el marco contó con los tradicionales puestos de comidas, bebidas y merchandising no oficial del Indio.