Histórica despedida al Indio en Avellaneda

A las 6 se dio por finalizada la despedida del Indio en el Parque Domínico. Se estima que un millón de personas llegaron a Avellaneda.

A las 6 se dio por finalizada la despedida del Indio en el Parque Domínico. Se estima que un millón de personas llegaron a Avellaneda.

Finalizó la multitudinaria despedida al Indio Solari, quien falleció el viernes pasado en su casa de Parque Leloir. Las muestras de dolor y alegría se extendieron hasta las 6 de este lunes en el Parque Domínico de Avellaneda.

La lluvia no importó. El frío se combatía con algunas bebidas espirituosas y mate. Las banderas con letras y la imagen del Indio siempre presentes. La peregrinación al predio de Mitre al 5000 fue histórica y deja su marca en la historia cultural del país.

“A las 6:00 hs se dio por finalizado el acceso al velatorio de el Indio, conforme a lo dispuesto por la familia. Al momento del cierre ya no se registraban personas esperando para ingresar en las inmediaciones”, informó la Provincia.

Tras el cierre, el Municipio comenzó a trabaja en el lugar para restablecer las condiciones de limpieza y normalizar la circulación en la zona.

Se estima que un millón de personas se acercaron a la despedida al Indio, que contó con el típico armado de puestos de comida, venta de remeras, gorros y demás merchandisin autogestivo que acompañaba los recitales. Los que vendían pilotos aparecieron con las primeras gotas.

Algo destacable es que desde la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki hacia al predio no había personal policial en las calles, o al menos no era visible, y la peregrinación se dio en absoluta paz y siempre cantando. Personal del Municipio organizó las tandas de almas que fueron llegando.

“Tengo que trabajar a las 20, pero vine un rato para estar”, contó a InfoRegion Mariano, uno de los tantos que llegó a Avellaneda con su pequeño hijo (faltaban minutos para las 14); mientras tanto, dos chicas en la fila pispeaban a cada rato el celular para determinar cuántas cuadras faltaban para llegar: 16.

Cuando finalmente la lluvia comenzó, la épica se impuso. Salieron los paraguas, las banderas intentaban cubrir los cuerpos, y padres y madres intentaban encontrar formar de tapar a los más pequeños, quienes aguardaban pacientes al ritmo de Los Redondos.

“Cientos de miles de personas llegan a nuestra ciudad para rendir homenaje al ídolo. Como decía el Indio, las despedidas son esos dolores dulces. Sigamos juntos y en armonía, cuidándonos y celebrando el legado imborrable que nos dejó”, señalaba ayer el intendente Jorge Ferraresi.