Trabajadores estatales vuelven a discutir salarios con autoridades

El gobierno de la Provincia convocó a ATE para reanudar las paritarias. El encuentro será el próximo jueves.

El gobierno de la Provincia convocó a ATE para reanudar las paritarias. El encuentro será el próximo jueves.

“Fuimos convocados a paritaria salarial de la Ley 10.430”, anunció la Asociación de Trabajadores del Estado. De esta forma, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le da continuidad a la discusión por salarios.

El encuentro, informó ATE bonaerense, será el próximo jueves aunque no se informó el horario.

En marzo, los estatales acordaron un aumento del 9 por ciento en tres tramos: el 1,5% abonado en febrero, 5% en el mes de marzo y 2,5% en abril. También se acordó una reubicación excepcional de 1 categoría.

En ese momento se había acordado que la reapertura de la negociación sería en junio.