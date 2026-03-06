Estatales bonaerenses aceptaron el aumento del 9% en tres tramos

Estatales aceptaron la propuesta. Al 1,5% de aumento otorgado en febrero, se suma el 5% en marzo y un 2,5% en abril.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo paritario con el gobierno bonaerense por el cual se incrementarán los salarios el 9% en tres tramos: el 1,5% ya abonado en febrero, 5% en el mes de marzo, y 2,5% en abril.

También se acordó una reubicación excepcional de 1 categoría, el aumento llegará al sector de jubilados y establece un monitoreo en mayo y la reapertura de la discusión en junio.

Por otra parte, se anunció que a partir del 1 de marzo las y los auxiliares de la educación recibirán el pago de una suma fija adicional de 20.000 pesos que para la categoría inicial representa el 3%.

También se estableció la continuidad de la mesa técnica para construir una nueva normativa para las y los trabajadores del sector.

Para el sector salud, se acordó el pase a planta transitoria de las becas de contingencia que hayan ingresado hasta el 21 de diciembre de 2022 con fecha 1 de julio. En el mismo sentido se anunció la continuidad de los pases de beca de capacitación a becas de contingencia.

En tanto, camino al Convenio Colectivo de Trabajo se anunció la continuidad de la mesa de carrera administrativa y la convocatoria a la mesa técnica de Mantenimiento y Producción.

También se estableció la titularización de los jefes de departamento designados a partir del 1 de enero de 2022 que cuenten con más de 3 años de antigüedad, y se anunció la mesa técnica de Lotería.

“Desde ATE solicitamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados que hayan ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025, el pase a planta de las becas en todas las jurisdicciones de la administración pública, la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y las mesas técnicas de Trabajo, OPISU, Niñez, Patronato de Liberados, Acceso a la Justicia, Mujeres y DD.HH.”, informó.