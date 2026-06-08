Último ensayo de la Selección, a días del inicio del Mundial

Con la "identidad intacta, como aseguró Lionel Scaloni, la Selección se mide mañana con Islandia en Auburn.

Con la "identidad intacta, como aseguró Lionel Scaloni, la Selección se mide mañana con Islandia en Auburn.

Tras la victoria por 2 a 0 ante Honduras, la Selección Argentina tiene por delante el segundo amistoso previo al Mundial.

Este martes, el conjunto albiceleste tendrá un nuevo ensayo, esta vez frente a Islandia en Auburn, Alabama. El partido comienza a las 22.

“La conclusión es que el equipo está”, aseguró el entrenador Liones Scaloni tras el primer ensayo, al tiempo que señaló que la identidad “está intacta”.

El plantel sigue con los entrenamientos, el de hoy será abierto a la prensa durante los primeros minutos, y luego Scaloni brindará otra conferencia de prensa.

“Los jugadores Nahuel Molina, Nicolás Paz y Gonzalo Montiel se acoplaron hoy (por ayer) a los trabajos grupales en campo de juego“, informó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Luego de los ensayos, el seleccionado regresará a Kansas para preparar el estreno en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Después, el conjunto nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, nuevamente en esa ciudad.