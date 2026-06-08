Un chofer de aplicación en Lanús recibió nueve puñaladas y está en grave estado

Un chofer de aplicación de 74 años fue atacado a puñaladas en Lanús y permanece internado en estado crítico. Los investigadores sospechan que fue víctima de un intento de robo y buscan identificar a los responsables, que permanecen prófugos.

El episodio ocurrió el domingo 31 de mayo en la intersección de Guadalupe y Oliden. Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Lanús acudieron al lugar y encontraron un Volkswagen Suran gris que había colisionado contra una Renault Duster estacionada.

Personal del SAME constató que presentaba cinco heridas de arma blanca en el torso, una en el brazo derecho, dos en el izquierdo y otra en el rostro por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó al quirófano y luego quedó internada en coma inducido. Su cuadro es grave y presenta riesgo de vida.

Los investigadores determinaron que entre las pertenencias faltaba su teléfono celular. En cambio, conservaba la billetera, dinero en efectivo y su documento de identidad mientras que la esposa de la víctima relató que su marido había salido de su casa alrededor de las 19 para trabajar como chofer de aplicación.

En paralelo, comenzaron a relevar cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido. Una de las grabaciones incorporadas a la causa registró a tres personas alejándose de las inmediaciones pocos minutos después del ataque, por lo que se analiza si tuvieron algún grado de participación en el hecho.

La investigación quedó inicialmente a cargo de la UFI 6 de Lanús, que dispuso las primeras medidas de prueba. Posteriormente, el expediente fue remitido a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Robos y Hurtos 3, a cargo del fiscal Oscar Maidana.

La víctima continúa internada entubada, en estado reservado y con riesgo de vida, mientras avanzan las tareas para identificar a los agresores y determinar con precisión cómo se produjo el ataque.