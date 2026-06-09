Un hombre murió al ser arrollado por el tren en Adrogué

El siniestro se registró en horas de la tarde del lunes, en el paso peatonal de la calle Jorge. El reclamo de vecinos.

El siniestro se registró en horas de la tarde del lunes, en el paso peatonal de la calle Jorge. El reclamo de vecinos.

Un hombre murió al arrollado por el tren de larga distancia, que se dirige a Mar del Plata, en la localidad de Adrogué. Mientras se investigan las circunstancias del hecho, vecinos denuncian las malas condiciones del cruce peatonal.

El trágico hecho ocurrió ayer por la tarde en el paso peatonal de la calle Jorge, en Adrogué. Tras el alerta, acudieron al lugar Bomberos Almirante Brown y personal policial, quienes trabajaron en la asistencia de la situación, asegurando la zona y colaborando con las tareas correspondientes.

Mientras la Justicia investiga las circunstancias del caso, vecinos denunciaron las malas condiciones del cruce. “Ese paso nivel es un peligro , no hay nada ni nadie que avise que pasa el tren, super oscuro“, señalaron.

Por este siniestro fatal, el servicio del ramal Alejandro Korn del tren Roca estuvo limitado entre Constitución y Temperley. Tras el operativo y el retiro del cuerpo, se normalizó la circulación de las formaciones que comenzaron a realizar el recorrido completo.