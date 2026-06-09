Varios choques, con heridos, en Almirante Brown

Los Bomberos trabajaron en tareas de auxilio. Dos siniestros ocurrieron en las últimas horas en Adrogué y Longchamps.

Los Bomberos trabajaron en tareas de auxilio. Dos siniestros ocurrieron en las últimas horas en Adrogué y Longchamps.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) informaron sobre dos siniestros viales que se registraron en las últimas horas en las localidad de Adrogué y Longchamps. Días atrás, dos motos y una camioneta protagonizaron otro choque.

El primer hecho sucedió en Adrogué, en el cruce de las calles Cerreti y Ramírez, a partir del cual dos personas resultaron con heridas.

Asimismo, el conductor de una pequeña camioneta habría perdido el control del manejo y terminó colisionando contra el boulevard de la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la calle Finochietto, en Longchamps.

Días atrás, los Bomberos Almirante Brown intervinieron en un siniestro vial, ocurrido entre una camioneta utilitarial y dos motocicletas en Anemona y Clavel de San Francisco Solano.

“Como consecuencia del impacto, el conductor de unas de las motocicletas resultó lesionado y recibió asistencia en el lugar por parte del personal de ambulancias municipal, siendo posteriormente trasladado a un nosocomio”, precisaron.