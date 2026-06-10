Adorni y su esposa, en el régimen de inocencia fiscal

Manuel Adorni y su esposa Bettina Julieta Angeletti pidieron adherir al régimen de "inocencia fiscal", blanqueo de ingresos no declarados.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Julieta Angeletti pidieron adherir al régimen de "inocencia fiscal", blanqueo de ingresos no declarados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, formalizaron su solicitud de adhesión al mecanismo de regularización tributaria denominado “inocencia fiscal“, amparado bajo la Ley 27.799, cuando su pareja es investigada por enriquemcimiento.

Según la información publicada por La Nación, la presentación fue realizada el 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta normativa opera como un sistema de sinceramiento para aquellos contribuyentes que mantuvieron activos o ingresos por fuera del circuito formal.

Quienes adhieran al sistema y cumplan con sus obligaciones hacia adelante quedarán alcanzados por un “tapón fiscal”, que clausura la revisión de períodos pasados, tanto en el plano administrativo como penal.

Este movimiento de regularización patrimonial por parte de Angeletti y Adorni cobra relevancia debido a que se produce en la antesala de la presentación de las declaraciones juradas del jefe de ministros, investigado por enriquecimiento ilícito.