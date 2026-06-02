Declaración jurada de Adorni: el Gobierno asegura que será presentada en los próximos días

Desde Casa Rosada evitaron precisar una fecha, aunque sostuvieron que la declaración jurada de Manuel Adorni se conocerá “esta o la próxima semana”. El funcionario enfrenta denuncias e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y coacción a testigos.

Desde Casa Rosada evitaron precisar una fecha, aunque sostuvieron que la declaración jurada de Manuel Adorni se conocerá “esta o la próxima semana”. El funcionario enfrenta denuncias e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y coacción a testigos.

El Gobierno nacional volvió a referirse este martes a la situación de la declaración jurada de Manuel Adorni, una presentación que continúa generando controversia política y mediática. Desde la Casa Rosada señalaron que el documento será dado a conocer en breve, aunque evitaron confirmar una fecha exacta. “No falta mucho, será esta o la próxima semana”, indicaron fuentes oficiales.

La demora contrasta con las declaraciones previas del presidente Javier Milei, quien semanas atrás había asegurado que la presentación sería “inminente”. Sin embargo, el trámite todavía no se concretó y alimentó cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo, en medio de las denuncias e investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete.

Según trascendió desde sectores cercanos al Gobierno, la ventana prevista para la publicación de la declaración jurada estaría comprendida entre el 11 y el 15 de junio. De confirmarse esa fecha, coincidiría con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y con los días previos al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, una situación que la oposición interpreta como un intento de minimizar el impacto mediático del caso.

La presión política sobre Adorni también creció dentro de La Libertad Avanza. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó su propia declaración jurada 41 días antes del vencimiento oficial, un gesto leído como una señal hacia el funcionario. A ello se sumaron las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sostuvo que “todos estamos esperando” la presentación, y del senador Luis Juez, que reclamó una definición al asegurar que su límite político es la corrupción.