“Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió que hubiera solicitado ingresar en el régimen de Inocencia Fiscal para blanquear dinero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió que hubiera solicitado ingresar en el régimen de Inocencia Fiscal para blanquear dinero.

El jefe de Gabinete y Vocero, Manuel Adorni, desmintió que hubiera solicitado ingresar en el régimen de Inocencia Fiscal, que presupone que el dinero blanqueado no es producto de actividades ilegales ( Ley 27.799).

“Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de publico conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA”, informó.

A través de un comunicado de prensa, desmintió información que había trascendido en las últimas horas. “En nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta”, explicó.

“No nos vamos a adherir a ningún blanqueo, solo a simplificar la presentación de Declaración Jurada”, insiste el comunicado difundido en medio de la conmoción que había generado la intención de sumarse al régimen de Inocencia Fiscal, en medio de la investigación por su patrimonio y teniendo pendiente la presentación de su declaración jurada.

A diferencia del régimen tradicional, el esquema simplificado no exige informar la evolución patrimonial ni detallar los consumos personales, aunque mantiene sin cambios la forma en que se calcula el impuesto a pagar.

Desde el entorno de Adorni sostuvieron que la adhesión no implica la incorporación de fondos no declarados ni un blanqueo de activos, sino una alternativa para agilizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.