Fondos adeudados: Kicillof fue a la Corte Suprema y avanzará por la vía cautelar contra la Nación

El gobernador Axel Kicillof participó de una nueva audiencia en la Corte Suprema por la deuda que mantiene la ANSES con la Provincia de Buenos Aires. Tras el encuentro, confirmó que dará por terminada la etapa de conciliación y buscará una resolución judicial mediante una medida cautelar.

El gobernador Axel Kicillof participó de una nueva audiencia en la Corte Suprema por la deuda que mantiene la ANSES con la Provincia de Buenos Aires. Tras el encuentro, confirmó que dará por terminada la etapa de conciliación y buscará una resolución judicial mediante una medida cautelar.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar la demanda presentada por la provincia por más de $2,3 billones que, según denuncia, le adeuda la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Tras el encuentro, Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por no haber presentado una propuesta concreta de pago. “El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos”, sostuvo. Ante esa situación, el mandatario bonaerense anunció que la Provincia decidió cerrar la instancia de conciliación y avanzar por la vía cautelar.

Además, el gobernador remarcó que otras jurisdicciones ya recibieron transferencias mientras que Buenos Aires continúa sin percibir los fondos reclamados. “Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, afirmó, en una nueva crítica a la administración del presidente Javier Milei.

Kicillof también aseguró que la deuda total que mantiene la Nación con la provincia asciende a más de $22 billones si se contempla tanto la falta de transferencias como la pérdida de recaudación. “No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”, advirtió.

De la audiencia participaron además el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del IPS, Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.