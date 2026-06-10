La Selección se impuso por 3 a 0 ante Islandia

Con tanto de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, Argentina pasó airosa el último ensayo previo al Mundial.

Con tanto de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, Argentina pasó airosa el último ensayo previo al Mundial.

La Selección Argentina se impuso por 3-0 ante Islandia en un amistoso internacional jugado en Estados Unidos, a dos días del comienzo del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Los tantos fueron del mediocampista Valentín Barco, a los siete minutos del primer tiempo, el astro Lionel Messi, de penal a los 26 minutos del complemento, y el volante Thiago Almada, en 41 minutos de la segunda mitad.

Es el segundo ensayo de cara al comienzo del Mundial, que arranca en cuestión de horas. Ya le había ganado a Honduras (2-0) y debuta el martes 16 desde las 22:00 (horario argentino), en Kansas City.