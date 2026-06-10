Robo a un hogar para ancianos en Banfield: Dos hombres sustrajeron un grupo electrógeno y lo vendían por $450.000

El Hogar para Ancianos San Roque denunció el robo de un grupo electrógeno indispensable para conservar medicamentos y alimentos durante los cortes de luz. Además, horas después se registró un nuevo intento de intrusión en la institución ubicada en Banfield.

El Hogar para Ancianos San Roque denunció el robo de un grupo electrógeno indispensable para conservar medicamentos y alimentos durante los cortes de luz. Además, horas después se registró un nuevo intento de intrusión en la institución ubicada en Banfield.

La inseguridad golpeó al Hogar para Ancianos San Roque de Banfield, luego de que delincuentes robaran un grupo electrógeno fundamental para el funcionamiento del establecimiento. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la sede ubicada en la intersección de Monteagudo y Belelli, donde desconocidos lograron llevarse el equipo tras retirar la reja que lo protegía.

Desde la institución explicaron que el grupo electrógeno cumplía una función esencial para garantizar el bienestar de los 79 adultos mayores que residen en el hogar. Ante los frecuentes cortes de energía que afectan a la zona, el aparato permitía mantener en funcionamiento los sistemas de refrigeración donde se almacenan medicamentos y alimentos.

“Lamentablemente la madrugada del domingo nos han robado un grupo electrógeno. Nos sacaron la reja que los protegía y lo pasaron arriba de las rejas”, señalaron desde la entidad en diálogo con Lomas Conectado. Asimismo, indicaron que recibieron información sobre una presunta oferta de venta del equipo a través de estados de WhatsApp por un valor de 450.000 pesos, por lo que solicitaron colaboración de la comunidad para intentar recuperarlo.

La situación generó aún más alarma durante la madrugada del lunes. Según relataron desde el hogar, alrededor de las 3.30 se produjo un nuevo intento de ingreso al establecimiento. Los sospechosos habrían retirado una ventana para acceder al edificio, pero la caída de la estructura activó la alarma y obligó a los intrusos a escapar antes de concretar el robo.

El Hogar para Ancianos San Roque cuenta con más de 80 años de trayectoria y alberga a residentes de entre 66 y 98 años. Desde la institución remarcaron que, más allá de la pérdida material, la principal preocupación es la seguridad de quienes viven allí y de los trabajadores que desarrollan sus tareas diariamente.

Por último, las autoridades del establecimiento insistieron en la necesidad de recuperar el grupo electrógeno debido a su importancia para la conservación de medicamentos y alimentos. Además, advirtieron sobre el incremento de los hechos delictivos en el sector y reclamaron medidas para reforzar la seguridad en la zona. “Lo que nosotros pretendemos es ver si podemos recuperar el grupo y poder denunciar que la zona está complicada”, concluyeron.