Universidades públicas: el Gobierno acordó un aumento salarial del 24,33% y más fondos para el sistema

El Ministerio de Capital Humano anunció un acuerdo con las universidades nacionales que contempla una mejora salarial para docentes y no docentes, una actualización presupuestaria para gastos de funcionamiento, refuerzos para hospitales universitarios y un incremento en las Becas Manuel Belgrano.

El Ministerio de Capital Humano anunció un acuerdo con las universidades nacionales que contempla una mejora salarial para docentes y no docentes, una actualización presupuestaria para gastos de funcionamiento, refuerzos para hospitales universitarios y un incremento en las Becas Manuel Belgrano.

El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las universidades públicas para reforzar el financiamiento del sistema universitario durante 2026. La medida, anunciada por el Ministerio de Capital Humano, incluye una recomposición salarial del 24,33% para trabajadores docentes y no docentes, además de mayores partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las casas de estudio.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el incremento salarial se distribuirá en dos tramos: un 21,33% que se aplicará en junio sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los haberes de septiembre. El acuerdo busca atender uno de los principales reclamos del sector universitario en medio de las tensiones mantenidas durante los últimos meses entre el Gobierno y las instituciones académicas.

En materia presupuestaria, el Ejecutivo también se comprometió a actualizar en un 20% los fondos destinados a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales a partir de junio. Además, anunció un refuerzo de 50.000 millones de pesos para la partida destinada a hospitales universitarios durante el ejercicio 2026, un área considerada estratégica para la formación profesional y la atención sanitaria.

El entendimiento también contempla mejoras para los estudiantes. El Gobierno confirmó una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026. Asimismo, se garantizarán los fondos destinados a la capacitación de las entidades gremiales docentes y no docentes. Como contraparte, las universidades nacionales deberán rendir los recursos recibidos conforme a la legislación vigente. El acuerdo representa un paso hacia la normalización del vínculo entre la administración nacional y el sistema universitario, luego de meses marcados por reclamos presupuestarios y conflictos por el financiamiento de la educación superior.