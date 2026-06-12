Adorni suma cuestionamientos y el PRO le exige a Milei que “defienda el cambio”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al Gobierno. A las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, malversación de fondos públicos y omisiones en sus declaraciones juradas, ahora se sumó un fuerte cuestionamiento del PRO, uno de los principales aliados de la administración de Javier Milei.
“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, expresó el partido amarillo en un mensaje dirigido directamente al mandatario. La fuerza política ya había cuestionado la demora del funcionario en presentar y rectificar su declaración jurada, calificando el episodio como “una falta grave” que afecta la credibilidad del Gobierno.
En el plano judicial, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó de manera urgente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada a las declaraciones patrimoniales del funcionario. La investigación busca determinar si existen inconsistencias entre los bienes declarados, las rectificaciones presentadas y las explicaciones públicas brindadas por Adorni, quien reconoció haber mantenido ahorros no declarados y ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.
Mientras tanto, la oposición busca avanzar en el Congreso con una moción de censura. Unión por la Patria y otros bloques solicitaron una sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional y promover la destitución del jefe de Gabinete. Desde el peronismo sostienen que Adorni “le mintió a los argentinos y al Congreso”, en una ofensiva política que amenaza con profundizar la crisis del funcionario dentro y fuera del Gobierno.