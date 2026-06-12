Adorni suma cuestionamientos y el PRO le exige a Milei que “defienda el cambio”

La situación política de Manuel Adorni se complica tras las críticas del PRO, el avance de una investigación judicial por presuntas irregularidades patrimoniales y una ofensiva opositora en el Congreso para impulsar su destitución.

La situación política de Manuel Adorni se complica tras las críticas del PRO, el avance de una investigación judicial por presuntas irregularidades patrimoniales y una ofensiva opositora en el Congreso para impulsar su destitución.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al Gobierno. A las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, malversación de fondos públicos y omisiones en sus declaraciones juradas, ahora se sumó un fuerte cuestionamiento del PRO, uno de los principales aliados de la administración de Javier Milei.

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, expresó el partido amarillo en un mensaje dirigido directamente al mandatario. La fuerza política ya había cuestionado la demora del funcionario en presentar y rectificar su declaración jurada, calificando el episodio como “una falta grave” que afecta la credibilidad del Gobierno.

En el plano judicial, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó de manera urgente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada a las declaraciones patrimoniales del funcionario. La investigación busca determinar si existen inconsistencias entre los bienes declarados, las rectificaciones presentadas y las explicaciones públicas brindadas por Adorni, quien reconoció haber mantenido ahorros no declarados y ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.

Mientras tanto, la oposición busca avanzar en el Congreso con una moción de censura. Unión por la Patria y otros bloques solicitaron una sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional y promover la destitución del jefe de Gabinete. Desde el peronismo sostienen que Adorni “le mintió a los argentinos y al Congreso”, en una ofensiva política que amenaza con profundizar la crisis del funcionario dentro y fuera del Gobierno.