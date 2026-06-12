Nardelli rescindió su contrato con Temperley

Nardelli, de 26 años, había llegado al Gasolero a comienzos de temporada por pedido del entrenador Nicolás Domingo. El zaguero inició el campeonato como titular y disputó los primeros tres encuentros del equipo.

Nardelli, de 26 años, había llegado al Gasolero a comienzos de temporada por pedido del entrenador Nicolás Domingo. El zaguero inició el campeonato como titular y disputó los primeros tres encuentros del equipo.

El defensor Gian Nardelli rescindió su contrato de común acuerdo con Temperley y dejó de formar parte del plantel profesional. El club de Turdera suma así una baja en el inicio del mercado de pases de la Primera Nacional.

Nardelli, de 26 años, había llegado al Gasolero a comienzos de temporada por pedido del entrenador Nicolás Domingo. El zaguero inició el campeonato como titular y disputó los primeros tres encuentros del equipo.

Sin embargo, una lesión muscular lo mantuvo alejado de las canchas durante diez partidos. Durante su ausencia, otros defensores se afianzaron en el equipo y el santafesino perdió terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Tras recuperarse, solo volvió a sumar minutos en el empate ante Nueva Chicago por la fecha 15, que terminó siendo su último partido con la camiseta celeste. Ante la falta de continuidad, ambas partes acordaron finalizar el vínculo y el futbolista buscará nuevos destinos para continuar su carrera.