“Educación” y “Salud” impulsaron la inflación en el GBA: fue del 2,3% en mayo

Ocho rubros que mide el INDEC aumentaron más en el GBA que a nivel nacional, apenas tres dieron por debajo y uno figura empatado.

Ocho rubros que mide el INDEC aumentaron más en el GBA que a nivel nacional, apenas tres dieron por debajo y uno figura empatado.

La inflación a nivel nacional fue de 2,1% en mayo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) pero en la zona del Gran Buenos Aires el dato quedó por encima: 2,3. ¿Cuáles son los rubros que impulsaron la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC?

El organismo oficial detalle que la inflación fue del 2,1% a nivel nacional, pero llegó al 2,3% en el Conurbano. Apenas tres rubros aumentaron menos en el GBA que a nivel nacional y uno quedó empatado. El resto, se movió por encima.

Se trata de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que aumentó un 2,5% a nivel nacional y 2,8% en el GBA; “Bebidas alcohólicas y tabaco”, 1,1% (0,8 en la medición nacional); “Salud”, 2,7% (0,8); y “Transporte”, 2,4% (2). También se movieron en alza “Comunicación”, 3,7% (3,4); “Recreación y cultura”, 3,0% (2,8); “Educación”, 4,0% (2,9) y “Restaurantes y hoteles”, 2,15 (1,8).

Por debajo aparecen: “Prendas de vestir y calzado”, -0,3% (0,3); “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 1,8% (2,6); y “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, 1,1% (1,4).

El único rubro medido por el INDEC que aparece empatado es “Bienes y servicios varios”, con una suba del 2,4%.

En 2025, la inflación en el GBA llegó al 31,7%, mientras que en 2026 la suba del IPC fue del 2,8% en enero, 2,6% en febrero, 3,4% en marzo, 2,8% en abril y 2,3% en mayo.

Vale recordar que el INDEC había anunciado que a partir de este año se difundirían los datos utilizando la nueva metodología, en condiciones de utilizarse desde septiembre de 2024, pero esto aún no sucedió.

