La inflación en el GBA fue del 2,8% en abril

Educación, vivienda y servicios públicos impulsan la suba de la inflación en el GBA.

Educación, vivienda y servicios públicos impulsan la suba de la inflación en el GBA.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta semana el dato de la inflación de abril, que marca una desaceleración respecto al mes anterior, pero en el Gran Buenos Aires (GBA) el número fue más alto: 2,8 por ciento.

El informe del INDEC detalla que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2,6 por ciento a nivel nacional, pero asciende al 2,8 en el GBA.

Ocho de los 11 rubros considerados mostraron un porcentaje mayor de aumento en el GBA: “Bebidas alcohólicas y tabaco” subió 2,1% (1,9% nacional); “Prendas de vestir y calzado”, 4,4% (3,2); “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 4,6% (3,5); “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, 3,1% (2,9).

También figuran en esta dinámica “Salud”, aumentó un 2,7% en el GBA frente al 2,5% nacional; “Recreación y cultura”, 1,5% (1,0); “Educación”, 5,5% (4,2) y “Bienes y servicios varios”, 2,9% (2,4).

A la baja figuran “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, 1,2% (1,5); “Transporte”, 3,7% (4,4); “Comunicación”, 4,0% (4,1) y “Restaurantes y hoteles”, 2,4$ (2,6).

Vale recordar que el INDEC había anunciado que a partir de este año se difundirían los datos utilizando la nueva metodología, en condiciones de utilizarse desde septiembre de 2024, pero esto no sucedió. En medio de esta polémica, Marco Lavagna se fue del INDEC.

En 2025, la inflación en el GBA llegó al 31,7%, mientras que en 2026 la suba del IPC fue del 2,8% en enero, 2,6% en febrero, 3,4% en marzo y 2,8% en abril.

