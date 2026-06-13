Fin de semana largo en la Región: algunas actividades gratuitas

Una de las propuestas destacadas en el Festival de Pastelitos Criollos, que se realiza en Almirante Brown. También hay actividades en Lomas de Zamora y Lanús.

Una de las propuestas destacadas en el Festival de Pastelitos Criollos, que se realiza en Almirante Brown. También hay actividades en Lomas de Zamora y Lanús.

Llegó un nuevo fin de semana largo y muchas familias, apremiadas por los magros ingresos y frente a los altos costos de vida, no saben qué hacer. Tanto Lomas de Zamora, como Almirante Brown y Lanús proponen una serie de actividades y paseos para disfrutar de forma gratuita.

Lomas de Zamora propone “Folklore en Comunidad”, propuesta que se llevará a cabo el domingo en la Plaza Grigera, ubicada en Hipólito Yrigoyen 8700. La cita es a partir de las 17.

“Te esperamos este domingo en la plaza para disfrutar de las presentaciones en vivo de Aromas del Monte y Fenix Malambo”, convocan desde la organización. También habrá feria de artesanos y a los más chicos los esperan los juegos gratuitos del parque.

Asimismo, Almirante Brown está de festejo. Desde el viernes, hoy y el domingo, la localidad de Malvinas Argentinas celebra su 50°aniversario con una nueva edición del Festival de Pastelitos Criollos y la presentación de numerosos artistas locales, además del show de “Román El Original”.

Los festejos tendrán como escenario la plaza Puerto Argentino, ubicada en Serrano entre las calles Echagüe y Constitución.

También llega “FILAB en Mi Barrio”, la propuesta itinerante realizada en el marco de los 10 años de la Feria Internacional del Libro. Contará con librerías, editoriales, escritores y artistas invitados, además de actividades para toda la comunidad. Este sábado la propuesta se extenderá de 14 a 21.

Comenzó ayer, pero se extienden hasta el domingo la propuesta de Lanús: una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos en diferentes espacios públicos del distrito.

Por un lado, la Feria de Artesanías volverá a desarrollarse hoy en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina, de 11 a 19:30), Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este, de 11 a 19:30) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada, de 10 a 21).

A su vez, la Feria de Emprendimientos y Puestos Gastronómicos se hará hoy y mañana, de 11 a 00 en las plazas 1° de Mayo (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2200, Valentín Alsina), Ricardo Rojas (Bustamente N° 900, Gerli) y Giardino (San Vladimiro N°5500, Lanús Oeste).

Asimismo, durante esta jornada permanecerán abiertos los Paseos de Compras Auyero (Parque Central Las Colonias en Córdoba N° 2300, Remedios de Escalada, de 10 a 18), 29 de Septiembre (29 de Septiembre N° 2100, Lanús Este, de 10 a 18) y Del Oeste (Joaquín V. González N° 2900, Lanús Oeste, de 13:30 a 16:30).

La propuesta seguirá activa el domingo con la Feria de Artesanías en las plazas Constitución de 11 a 19:30 y Mariano Moreno de 10 a 21, mientras que el Paseo de Compras Auyero funcionará de 10 a 18.