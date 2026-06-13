Fin de semana largo frío en la zona sur del Conurbano

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este fin de semana largo, que comienza hoy y se extiende hasta el lunes. Mucho frío y algo de lluvia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este fin de semana largo, que comienza hoy y se extiende hasta el lunes. Mucho frío y algo de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó un sensible descenso de la temperatura para este fin de semana largo, que comienza hoy, en la zona sur del Conurbano. Se esperan lluvias para este sábado y un domingo muy frío.

El sábado se espera una temperatura mínima de 7 y una máxima de 13 grados. Pueden registrarse lluvias aisladas durante la tarde y lluvia más contundente por la noche, indica el Servicio Meteorológico Nacional.

En tanto, el domingo será el día más frío, ya que se espera una mínima de 0 grados, que podría dar como resultado una sensación térmica de bajo cero, mientras que la máxima sería de 10. Cielo algo a ligeramente nublado.

El lunes feriado, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (originalmente el 17 de junio), se presentará con cielo despejado en la zona sur del Conurbano, mientras que la temperatura irá de los 2 a los 15 grados.