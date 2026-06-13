¿Quién será el árbitro del partido de la Selección con Argelia?

El árbitro designado para el encuentro del martes, el debut de la Selección, será Szymon Marciniak. Las novedades del plantel.

El árbitro designado para el encuentro del martes, el debut de la Selección, será Szymon Marciniak. Las novedades del plantel.

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, que será este martes por la noche ante Argelia.

Se trata del mismo colegiado que arbitró la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022 entre la albiceleste y Francia.

Los asistentes serán los también polacos Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, mientras que el cuarto árbitro será el australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh. Además, el australiano Isaac Trevis estará como árbitro asistente de reserva.

Plantel completo

Marcos Senesi llegó a Kansas City para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni, luego de la lesión de Leonardo Balerdi.

El flamante fichaje del Tottenham es el elegido para reemplazar al defensor del Olympique de Marsella, además de la situación que atraviesa Nicolás Tagliafico con su sobrecarga muscular.

Ayer, el jugador hizo labores específicas junto a uno de los fisioterapeutas del plantel, en gimnasio y en campo.

Este sábado hay un nuevo entrenamiento, abierto a la prense durante algunos minutos, pero el del domingo no se podrá ver. Será el turno de Scaloni y su equipo para pensar en el once que debutará el martes.