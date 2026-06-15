Sensación térmica bajo cero en la Zona Sur

El frío llegó para quedarse en la zona sur del Conurbano. El pronóstico para hoy, feriado y cierre del fin de semana largo.

El frío llegó para quedarse en la zona sur del Conurbano. El pronóstico para hoy, feriado y cierre del fin de semana largo.

El frío llegó para quedarse en la zona sur del Conurbano. La sensación térmica era de 0.7 grados bajo cero esta mañana. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el último día del fin de semana largo y la semana.

Este lunes, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que es el 17 pero se trasladó al 15, se presenta con cielo algo nublado a despejado, mientras que la temperatura se moverá entre los 2 y los 14 grados.

Asimismo, el martes se presentará con similares características: cielo despejado y máxima de 17 grados. ¿La mínima? Apenas 4 grados en la zona sur del Conurbano. Cielo parcialmente nublado y máxima de 13, es la previsión para el miércoles.

El jueves será una jornada gris. El organismo anuncia cielo nublado y en el cierre pueden registrase lluvias aisladas, la temperatura irá de los 7 a los 14 grados. Las marcas térmicas suben un grado el viernes (8 y 15), mientras que las nubes comienzan a disiparse para dar paso a un con cielo parcialmente nublado.