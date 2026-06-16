Con el “Dibu” Martinez y Messi como titulares, Argentina da el primer paso en la defensa del titulo mundial

La Selección argentina tiene todo listo para su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia. Lionel Scaloni confirmó el once titular con Lionel Messi desde el arranque, Lautaro Martínez como acompañante en ataque y Facundo Medina ocupando el lugar de Nicolás Tagliafico, baja por lesión.

La Selección argentina tiene todo listo para su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia. Lionel Scaloni confirmó el once titular con Lionel Messi desde el arranque, Lautaro Martínez como acompañante en ataque y Facundo Medina ocupando el lugar de Nicolás Tagliafico, baja por lesión.

La Selección argentina debutará este martes desde las 22 ante Argelia, en Kansas, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Luego de varios días marcados por dudas físicas y evaluaciones médicas, Lionel Scaloni definió la formación titular que buscará iniciar con una victoria la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

La principal modificación respecto del equipo habitual estará en el lateral izquierdo. Facundo Medina reemplazará a Nicolás Tagliafico, quien quedó descartado por una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda. En el sector derecho, Nahuel Molina será titular, aunque el cuerpo técnico planea dosificar su esfuerzo y darle ingreso a Gonzalo Montiel durante el complemento.

En la defensa, Argentina apostará por la solidez de Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez como dupla central. En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serán los encargados de manejar los tiempos del partido, mientras que Thiago Almada tendrá libertad para moverse detrás de los delanteros y generar conexiones ofensivas.

La gran atracción volverá a ser Lionel Messi, quien disputará su sexto Mundial con la camiseta argentina. El capitán estará acompañado por Lautaro Martínez, que le ganó la pulseada a Julián Álvarez para integrar la delantera titular en el estreno mundialista.

De esta manera, el equipo confirmado por Scaloni será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El campeón del mundo llega a este compromiso con la expectativa de comenzar con el pie derecho en un grupo que promete ser exigente. Del otro lado estará una selección argelina que llega con ilusión de dar el golpe y que en la previa dejó en claro que afrontará el desafío sin complejos frente al conjunto liderado por Messi.