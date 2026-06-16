Fin de semana largo: fue el feriado menos movido del año

La CAME informó que 993.683 turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 216.649 millones. ¿Gasto promedio?

La CAME informó que 993.683 turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 216.649 millones. ¿Gasto promedio?

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 993.683 turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 216.649 millones. Fue el feriado menos movido del año.

“Frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó un 37,7% más de gente. Eso se debió a que en 2025 hubo dos feriados seguidos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por sólo tres días. Sumados ambos, el número de viajeros en los feriados de junio 2025 fue muy superior (2,2 millones)”, detalló.

El gasto promedio diario por turista en el feriado en conmemoración de Güemes 2026 fue de $ 109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025, mientras que la estadía promedio también fue un 13% menor (2 días vs. 2,3). El gasto total, en tanto, fue de $ 216.649 millones, un 15,5% mayor en términos reales en comparación con el año pasado (considerando sólo el feriado del 17/6).

“Durante este fin de semana se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado”, informó la CAME. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía.

En lo que va del año pasaron seis fines de semana largos, donde viajaron 10.374.523 turistas y gastaron $ 2.838.612 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 26% menos, aunque en junio 2025 hubo un fin de semana adicional por el Día de la Bandera, que cae sábado.