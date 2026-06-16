El video que captó el dramático momento en el cual una mujer sufrió un intento de secuestro en Ezeiza.

El video que captó el dramático momento en el cual una mujer sufrió un intento de secuestro en Ezeiza.

Dos intentos de secuestro se registraron en las últimas en Ezeiza. En uno de los hechos, la víctima fue sorprendida mientras esperaba el colectivo. El video del dramático momento.

Melanie contó que se encontraba esperando el colectivo para dirigirse a su trabajo en el aeropuerto cuando un hombre descendió de un auto oscuro y se acercó a la parada.

En un primer momento, no sospechó de él porque tenía el rostro descubierto, estaba bien vestido y parecía otro pasajero. Pero luego, se desató la pesadilla.

El hombre la toma por la espalda, la arrastra e intenta llevarla al auto. Ella logró escapar.

Ese mismo auto fue identificado en otro hecho, cuando una joven que se dirigía a un bar con una amiga también sufrió un intento de secuestro.