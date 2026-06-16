Llenar el álbum, un objetivo central en este Mundial

En la Región se organizaron varios encuentros con el objetivo de intercambiar figuritas para poder llenar el álbum.

En la Región se organizaron varios encuentros con el objetivo de intercambiar figuritas para poder llenar el álbum.

Los más chicos, y los más grandes, están en búsqueda de aquellas figuritas que le faltan para lograr la hazaña: completar el álbum. Tanto en Almirante Brown como en Lanús hubo eventos organizados por el municipio para dar una mano.

Este lunes se realizó el evento “El álbum lo llenamos en comunidad” en el Parque Central Las Colonias, situado en Salta y Purita de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Durante la jornada habrá juegos recreativos y diferentes propuestas deportivas para que chicos, chicas y familias lanusenses puedan divertirse.

Almirante Brown, en tanto, tuvo dos encuentros en la Casa de la Cultura de Adrogué, en pleno centro, para que las familias pudieran intercambiar figuritas.

Entre las más buscadas aparecieron las de los principales referentes de la Selección Argentina, como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul.