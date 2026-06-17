Argentina debutó en el Mundial con una goleada

Hat trick de Lionel Messi ante Argelia, partido que marcó el debut de la Selección Argentina en elñ Mundial.

Hat trick de Lionel Messi ante Argelia, partido que marcó el debut de la Selección Argentina en elñ Mundial.

La Selección Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en su debut en el Mundial, con una actuación estelar de Lionel Messi, y se afianzó como uno de los serios candidatos a pelear por el título.

Los tres goles del encuentro, que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, los hizo Messi, a los 17 minutos de la primera parte, el segundo a los 10 del complemento y el tercero a los 30.

Tras al hat trick, el astro alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El encuentro comenzó muy parejo, con situaciones claras para ambas selecciones, que incluso vieron un gol anulado cada una por posición adelantada.

Con menos tenencia de la pelota, pero más efectividad, el combinado dirigido por Lionel Scaloni se aseguró la victoria en el comienzo de la competencia y afrontará lo que viene con menos presión.

“Hoy una vez más puedo disfrutar de estar adentro de una cancha, es lo que me apasiona, fue y es mi vida”, expresó Messi tras el encuentro, y le agradeció al público argentino que copó el estadio. “Nos hacen sentir locales en cada partido”, apuntó.

La próxima presentación de la Selección será el lunes a las 14, cuando se enfrente por la segunda fecha del Grupo J con Austria, mientras que Argelia se medirá el martes con Jordania.