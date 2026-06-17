Con 38 años, Messi sigue quebrando récords: Debutó con un triplete en el Mundial 2026 y volvió a hacer historia

En una noche inolvidable para Argentina, el capitán volvió a confirmar que es, por excelencia, el gran rompe récords del fútbol mundial.

En una noche inolvidable para Argentina, el capitán volvió a confirmar que es, por excelencia, el gran rompe récords del fútbol mundial.

Lionel Messi comenzó el Mundial 2026 de la mejor manera posible. El capitán de la Selección argentina brilló en la goleada ante Argelia con un impactante hat-trick y ratificó una vez más su condición de leyenda del fútbol mundial. A los 38 años, el rosarino no solo fue la gran figura del encuentro, sino que también volvió a derribar marcas históricas en la máxima cita internacional.

La actuación del astro argentino le permitió alcanzar un nuevo escalón en su carrera. Con sus tres goles, Messi llegó a los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose, con esta marca el astro argentino consagró la marca del máximo goleador en mundiales.

Además, amplió una estadística que parece imposible de repetir: marcó goles en cinco ediciones diferentes del torneo y continúa sumando capítulos a una trayectoria que atraviesa ya dos décadas en la élite.

El delantero también se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar partidos en seis Mundiales distintos, desde Alemania 2006 hasta la actual edición de 2026. Como si fuera poco, estableció nuevas marcas de longevidad al transformarse en el jugador de mayor edad en convertir un doblete y un triplete en una Copa del Mundo, demostrando que el paso del tiempo parece no afectar su rendimiento.

Cada presentación de Messi parece traer consigo un nuevo récord. Frente a Argelia volvió a dejar su sello al ampliar la brecha entre su primer y último gol mundialista a 20 años exactos, consolidarse como el futbolista con más tantos desde fuera del área en la historia de los Mundiales y seguir ampliando la cantidad de selecciones diferentes a las que les convirtió. En una noche inolvidable para Argentina, el capitán volvió a confirmar que es, por excelencia, el gran rompe récords del fútbol mundial.