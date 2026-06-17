San Vicente: Una madre y su hijo de 8 años murieron en un incendio

Un desperfecto eléctrico con una estufa provocó un incendio en una precaria vivienda de San Vicente, en el cual murieron una madre y su hijo de 8 años. Un familiar sufrió graves quemaduras al intentar rescatarlos.
El dramático episodio se registró en las últimas horas en una vivienda ubicada en Eva Perón, entre Alsina y Lavalle, de San Vicente.
Los bomberos fueron alertados por el siniestro y una vez que lograron sofocar las llamas, encontraron los cuerpos calcinados de la madre, Cintia Rodríguez, y el pequeño de 8 años, Santiago Manfredi.
Un familiar, Mateo Tomas Ramos, habría intentado rescatar a las víctimas y sufrió graves quemaduras. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde se encontraba en terapia intensiva y se espera su traslado a un centro de salud especializado.
“Según personal de Bomberos, el foco ígneo se habría iniciado por el desperfecto de estufa eléctrica“, indica el reporte policial.