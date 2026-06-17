San Vicente: Una madre y su hijo de 8 años murieron en un incendio

El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico debido al uso de una estufa. Un familiar resultó gravemente herido.

El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico debido al uso de una estufa. Un familiar resultó gravemente herido.

Un desperfecto eléctrico con una estufa provocó un incendio en una precaria vivienda de San Vicente, en el cual murieron una madre y su hijo de 8 años. Un familiar sufrió graves quemaduras al intentar rescatarlos.

El dramático episodio se registró en las últimas horas en una vivienda ubicada en Eva Perón, entre Alsina y Lavalle, de San Vicente.

Los bomberos fueron alertados por el siniestro y una vez que lograron sofocar las llamas, encontraron los cuerpos calcinados de la madre, Cintia Rodríguez, y el pequeño de 8 años, Santiago Manfredi.

Un familiar, Mateo Tomas Ramos, habría intentado rescatar a las víctimas y sufrió graves quemaduras. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde se encontraba en terapia intensiva y se espera su traslado a un centro de salud especializado.

“Según personal de Bomberos, el foco ígneo se habría iniciado por el desperfecto de estufa eléctrica“, indica el reporte policial.