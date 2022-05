Bajas temperaturas: Recomendaciones para evitar intoxicaciones y accidentes

Llevan las bajas temperaturas y el frío se siente, motivo por el que muchas personas comienzan a calefaccionar las viviendas cómo se puede. Sin embargo, hacer un mal uso de los aparatos puede redundar en accidentes domésticos, incendios e intoxicaciones. Recomendaciones.

Desde Defensa Civil de Lanús, que ayer tuvo que salir a asistir en varios incendios que se registraron en pocas horas, dieron una serie de consejos para el manejo de la cocina y la electricidad para evitar siniestros. Nada alcanza para calefaccionar las vivienda, pero un mal uso de estos elementos puede ser fatal.

Respecto a los cuidados en el manejo de la electricidad, aconsejan evitar sobrecargar de enchufes las tomas eléctricas, desconectar los electrodomésticos cuando no estén en uso, hacer revisar la instalación por un profesional, no dejar el cargador del celular conectado durante la noche y no secar la ropa en la estufa. “Hacé instalar un disyuntor en tu casa, puede salvar tu vida y proteger los artefactos de tu hogar”, advierten.

En torno al uso de la cocina para calefaccionar, el consejo es no hacerlo. Tampoco se deben dejar elementos cercanos al fuego, se debe apagar la hornalla cuando no esté en uso, alejar elementos inflamables o combustibles, tener cuidado con las mangas de buzos y sweaters, dejar reposar la plancha sobre la base de apoyo y evitar tocar mecheros y hornallas sin chequear que estén fríos.

Los Bomberos de Lomas de Zamora, en tanto, recomiendan utilizar artefactos de tiro balanceado, hacer revisiones anuales por parte de profesionales matriculados, no usar hornallas ni horno para calefaccionar, dejar objetos alejados de estufas, no dejar estufas ni calefactores prendidos sin supervisión, cerrar la llave de gas al retirarse de la vivienda.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación con monóxido de carbono? Dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos y debilidad o cansancio. ¿Qué hacer si una persona fue afectada? Ventilar de inmediato el ambiente, asistir a la persona afectada (si hace falta trasladarla a un ambiente limpio) y llamar al 911 o trasladarla a un hospital.