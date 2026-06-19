Caída del consumo: las ventas en supermercados bajaron 3,7% interanual en abril

Según datos del INDEC, las ventas en supermercados registraron una caída del 3,7% en abril de 2026 respecto del mismo mes del año pasado. También se observó una baja acumulada del 3,3% durante el primer cuatrimestre del año, reflejando la persistencia de la retracción del consumo.

Según datos del INDEC, las ventas en supermercados registraron una caída del 3,7% en abril de 2026 respecto del mismo mes del año pasado. También se observó una baja acumulada del 3,3% durante el primer cuatrimestre del año, reflejando la persistencia de la retracción del consumo.



El informe por la Encuesta de Supermercados difundido por el INDEC indicó que las ventas totales a precios constantes descendieron 3,7% interanual en abril. En tanto, el acumulado entre enero y abril de 2026 mostró una disminución del 3,3% en comparación con igual período de 2025.

A pesar de la caída en términos reales, las ventas medidas a precios corrientes alcanzaron los 2.399.923,1 millones de pesos, lo que representó un incremento nominal del 21,5% respecto de abril del año anterior. Entre los rubros que registraron los mayores aumentos interanuales en facturación se destacaron Carnes (37,3%), Alimentos preparados y rotisería (25,7%), Artículos de limpieza y perfumería (25,2%) y Otros productos (23,8%).

En cuanto a las formas de pago, las tarjetas de crédito concentraron la mayor participación en las compras, con el 42,5% de las ventas totales. Le siguieron las tarjetas de débito con el 25,1%, el efectivo con el 17,3% y otros medios de pago con el 15,1%, consolidando la tendencia hacia el uso de herramientas financieras y billeteras digitales.

Por otra parte, el relevamiento del organismo también mostró un escenario adverso para los autoservicios mayoristas. En abril de 2026, las ventas del sector registraron una caída interanual del 5%, mientras que el acumulado de los primeros cuatro meses del año reflejó un retroceso del 3,2% frente al mismo período de 2025, confirmando la debilidad del consumo masivo en distintos canales comerciales.