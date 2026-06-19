Desde hoy, ya no es necesario mostrar el CUD para viajar gratis

¿Qué trámite deben realizar los usuarios del servicio de transporte nacional para poder viajar gratis sin el CUD?

¿Qué trámite deben realizar los usuarios del servicio de transporte nacional para poder viajar gratis sin el CUD?

A partir de hoy, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Deben realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el día del anuncio, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que tiene el transporte público.

Esta información es clave debido a la gran cantidad de personas que acudieron esta semana a Constitución para tener más información sobre el tema y conseguir una tarjeta. Algunos usuarios denuncian que los bajan del transporte si no tienen la SUBE.

El plástico de la tarjeta SUBE tiene un costo oficial de $1500. Se puede comprar en puntos de venta habilitados (como quioscos y estaciones) o solicitarla de manera online en la Tienda SUBE para retirarla gratis en centros de atención.