Ya no será necesario el CUD para viajar gratis en colectivos y trenes

El Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar gratis sólo con la SUBE y sin mostrar el CUD.

El Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar gratis sólo con la SUBE y sin mostrar el CUD.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado.

A partir del próximo viernes 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Deben realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

Según explicó el jefe de Gabinete en su cuenta de X, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que tiene el transporte público.