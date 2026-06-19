Estudiantes de Esteban Echeverría prometieron lealtad a la Bandera

La ceremonia se desarrolló este viernes en la plaza Mitre de Monte Grande. El intendente Fernando Gray fue de la partida.

La ceremonia se desarrolló este viernes en la plaza Mitre de Monte Grande. El intendente Fernando Gray fue de la partida.

Decenas de estudiantes de de cuarto grado de Esteban Echeverría prometieron lealtad a la Bandera este viernes. En la semana hubo un evento multitudinario en Lomas de Zamora.

La ceremonia central tuvo lugar este viernes en la plaza Mitre de Monte Grande. “Tuve el honor de tomar la promesa de lealtad a la Bandera Nacional a estudiantes de 4° grado de 55 escuelas primarias de Esteban Echeverría”, mencionó el intendente Fernandoi Gray.

“En cada palabra y en cada mirada encontré el orgullo de ser argentinos y argentinas y el legado inmenso que nos dejó Manuel Belgrano”, remarcó el jefe comunal, tras el acto que contó con estudiantes, familias, la comunidad educativa e instituciones.

Tras la promesa. los chicos recibieron una chocolatada caliente, preparada por los veteranos de Malvinas del distrito. “Estos valores, que nos unen e identifican, son la base para seguir construyendo una comunidad con memoria, identidad y esperanza”, sostuvo Gray.

Lomas de Zamora

La ceremonia fue el jueves en la Plaza Grigera, en la cual se escuchó al unísono y bien fuerte, hasta el cielo, la voz de los más de 2.500 alumnos y alumnas de escuelas públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial que prometieron lealtad a la bandera nacional.

“En el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca en una nueva ilusión mundialista”, destacó el intendente Federico Otermín.

En ese marco, sostuvo: “Prometer lealtad a la bandera significa ser leales a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras mamás, papás, abuelos, compañeritos, seños, ser buenos entre nosotros, no decirnos cosas feas, ni siquiera en chiste y, sobre todo, tener fe en que vamos a poder construir un futuro mejor”.