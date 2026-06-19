Libre estacionamiento por el Día del Padre: Habilitan estacionar sin restricciones en los centros de Lomas y Banfield

Con el objetivo de incentivar las compras por el Día del Padre, el Municipio de Lomas de Zamora dispuso un esquema de libre estacionamiento durante todo el fin de semana en los principales centros comerciales de Lomas y Banfield. La medida busca facilitar el acceso de los vecinos a los comercios de cercanía y fortalecer las ventas en una de las fechas más importantes para el sector.

Con el objetivo de incentivar las compras por el Día del Padre, el Municipio de Lomas de Zamora dispuso un esquema de libre estacionamiento durante todo el fin de semana en los principales centros comerciales de Lomas y Banfield. La medida busca facilitar el acceso de los vecinos a los comercios de cercanía y fortalecer las ventas en una de las fechas más importantes para el sector.

Durante este viernes y sábado, los automovilistas podrán estacionar en ambas manos de las calles habilitadas en los centros comerciales de Lomas de Zamora y Banfield, sin la necesidad de respetar las restricciones habituales. La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Municipio y las cámaras de comercio locales para promover el movimiento comercial previo al Día del Padre.

La medida representa un alivio para quienes deben realizar compras en zonas donde habitualmente encontrar lugar para estacionar resulta una tarea compleja. Con una mayor disponibilidad de espacios, se espera que los vecinos puedan recorrer los comercios con más comodidad y sin el estrés que genera la búsqueda de estacionamiento.

Sin embargo, desde el Municipio recordaron que el libre estacionamiento no habilita a incumplir normas básicas de tránsito. Continuará prohibido estacionar sobre rampas para personas con discapacidad, frente a cocheras particulares, en sectores destinados a carga y descarga y sobre las ochavas. Estas restricciones deberán respetarse para garantizar la circulación y la seguridad vial.

Por otro lado, sí estará permitido estacionar sobre cordones amarillos en las zonas alcanzadas por la medida. De esta manera, todo quedó dispuesto para que los vecinos puedan aprovechar las promociones y realizar las compras para el Día del Padre con mayor facilidad en los centros comerciales de Lomas y Banfield.