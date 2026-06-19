Sigue la preparación de la Selección, de cara al choque con Austria

Tras la práctica del jueves, el plantel vuelve a realizar trabajos para llegar de la mejor forma al partido con Austria.

Tras la práctica del jueves, el plantel vuelve a realizar trabajos para llegar de la mejor forma al partido con Austria.

La Selección Argentina avanza con la preparación de cara al segundo partido del Mundial 2026, en el que enfrentará a Austria. El plantel entrenó ayer, en un día complicado por la difusión de noticias falsas, y vuelve a las prácticas hoy.

“Los preparadores físicos dispusieron labores en el gimnasio durante cuarenta minutos para continuar en campo con tres estaciones de coordinación y técnica con definición en arcos chicos”, informó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Tras ello, el entrenador Lionel Scaloni comandó las acciones futbolísticas pensando en el próximo partido que se centraron en posicionamientos tácticos, ejercicios defensa-ataque y transiciones ofensivas por banda.

Este viernes habrá una nueva práctica, con el foco puesto en la segunda fecha del Grupo J, frente a Austria, que se impuso por 3-1 frente a Jordania. El partido se jugará el próximo lunes, a las 14:00 (horario argentino), en la ciudad estadounidense de Dallas.

Fake news

Un reconocida canal de streaming, con la actriz Florencia Peña al frente del programa, anunció ayer la muerte de Jorge, el padre de Messi, cosa que fue desmentida rápidamente. Se informó la desvinculación de los responsables y la mediático dio un paso al costado.

La familia emitió un comunicado y señaló que se encuentra “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Además, el escrito menciona el “profundo malestar” sentido por su familia ante “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que fue tomado el tema, pidiendo “responsabilidad, prudencia y humanidad”.