2×1 en hamburguesas: ¿Cuáles son los locales adheridos?

Todos los miércoles de junio, los vecinos de Almirante Brown pueden acceder al 2x1 en hamburguesas, en locales adheridos.

Todos los miércoles de junio, los vecinos de Almirante Brown pueden acceder al 2x1 en hamburguesas, en locales adheridos.

El Municipio de Almirante Brown recordó que durante todos los miércoles de junio los vecinos podrán disfrutar del 2×1 en hamburguesas. Se trata de la propuesta municipal “Date el Gusto”.

Las familias brownianas podrán deleitarse con dos hamburguesas y pagar solo una de ellas en locales adheridos. La promoción se aplica para la compra y consumo en el local.

Los comercios adheridos

En Burzaco, “Crunchy Burguer” en Av. Hipólito Yrigoyen N°14.687 y en “Don Vito” en Bartolomé Mitre N°586. En Longchamps “Brooklyn”, en Av. Hipólito Yrigoyen N°18.391.

En Rafael Calzada, AlDorado, ubicado en Av. San Martín N°3541.

En Adrogué “Hamburga” en Tomás Nother N°771; “Nuevo Tempo” en Bartolomé Mitre N°997; “Ruka” en Av. Espora N°599; “El Rincón” en Mitre N°1401; “Baum Adrogué” en Mitre N°1184;” Burgalovers” en Amenedo N°1002; “Danke” en Hipólito Bouchard N°1402, y “ÖL Tack” en Cordero N°759.