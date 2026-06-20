2×1 en hamburguesas: ¿Cuáles son los locales adheridos?

El Municipio de Almirante Brown recordó que durante todos los miércoles de junio los vecinos podrán disfrutar del 2×1 en hamburguesas. Se trata de la propuesta municipal “Date el Gusto”.
Las familias brownianas podrán deleitarse con dos hamburguesas y pagar solo una de ellas en locales adheridos. La promoción se aplica para la compra y consumo en el local.
Los comercios adheridos
En Burzaco, “Crunchy Burguer” en Av. Hipólito Yrigoyen N°14.687 y en “Don Vito” en Bartolomé Mitre N°586. En Longchamps “Brooklyn”, en Av. Hipólito Yrigoyen N°18.391.
En Rafael Calzada, AlDorado, ubicado en Av. San Martín N°3541.
En Adrogué “Hamburga” en Tomás Nother N°771; “Nuevo Tempo” en Bartolomé Mitre N°997; “Ruka” en Av. Espora N°599; “El Rincón” en Mitre N°1401; “Baum Adrogué” en Mitre N°1184;” Burgalovers” en Amenedo N°1002; “Danke” en Hipólito Bouchard N°1402, y “ÖL Tack” en Cordero N°759.