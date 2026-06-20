Almirante Brown también tuvo su promesa a la Bandera

El evento, que contó con la participación de 2.500 estudiantes del distrito, se llevó a cabo este sábado en la plaza de Burzaco, en la cual se erige el primer monumento a la Bandera del país.

El evento, que contó con la participación de 2.500 estudiantes del distrito, se llevó a cabo este sábado en la plaza de Burzaco, en la cual se erige el primer monumento a la Bandera del país.

Más de 2500 estudiantes de distintas instituciones educativas de Almirante Brown protagonizaron este sábado, Día de la Bandera, la promesa de lealtad a la Bandera. También fueron multitudinarios los eventos de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.

La emotiva ceremonia se desarrolló en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco, donde se encuentra emplazado el primer monumento histórico nacional a la Bandera en pie, y reunió a alumnas y alumnos de 33 escuelas primarias públicas, cinco instituciones privadas y tres escuelas especiales de Almirante Brown.

Durante el acto, los chicos y chicas exclamaron bien fuerte “sí juro” y de ese modo expresaron su compromiso con los valores que representa el Pabellón Nacional.

Esteban Echeverría

La ceremonia central tuvo lugar ayer en la plaza Mitre de Monte Grande. “Tuve el honor de tomar la promesa de lealtad a la Bandera Nacional a estudiantes de 4° grado de 55 escuelas primarias de Esteban Echeverría”, mencionó el intendente Fernandoi Gray.

“En cada palabra y en cada mirada encontré el orgullo de ser argentinos y argentinas y el legado inmenso que nos dejó Manuel Belgrano”, remarcó el jefe comunal, tras el acto que contó con estudiantes, familias, la comunidad educativa e instituciones.

Tras la promesa. los chicos recibieron una chocolatada caliente, preparada por los veteranos de Malvinas del distrito. “Estos valores, que nos unen e identifican, son la base para seguir construyendo una comunidad con memoria, identidad y esperanza”, sostuvo Gray.

Lomas de Zamora

La ceremonia fue el jueves en la Plaza Grigera, en la cual se escuchó al unísono y bien fuerte, hasta el cielo, la voz de los más de 2.500 alumnos y alumnas de escuelas públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial que prometieron lealtad a la bandera nacional.

“En el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca en una nueva ilusión mundialista”, destacó el intendente Federico Otermín.

En ese marco, sostuvo: “Prometer lealtad a la bandera significa ser leales a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras mamás, papás, abuelos, compañeritos, seños, ser buenos entre nosotros, no decirnos cosas feas, ni siquiera en chiste y, sobre todo, tener fe en que vamos a poder construir un futuro mejor”.